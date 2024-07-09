Denizden çıkmaları için uyardı: 8 kadın tarafından darp edildi!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Kadınlar Plajında görevli Özlem Ö., plajın kapanış saati nedeniyle yaptığı uyarılara rağmen yüzmeye devam eden 8 kadın tarafından çıkan tartışmada darbedildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özlem Ö.’nün şikayeti üzerine polis inceleme başlattı.

Denizden çıkmaları için uyardı: 8 kadın tarafından darp edildi!

'nın Gemlik ilçesinde, saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet veren Hasanağa Kadınlar Plajı'nda görevli Özlem Ö., kapanış saati dolayısıyla plaja gelenlere uyarıda bulundu.

Ancak uyarıları dikkate almayan 8 kadın, yüzmeye devam etti.

Daha sonra Özlem Ö., kadınları bir kez daha uyarmak istediği sırada taraflar arasında tartışma çıktı.

Yaşanan gerginlik sırasında kadınlar, tartıştıkları görevli Özlem Ö.'yü, darbetti.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine plaja polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Darp sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özlem Ö., olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Görevli Özlem Ö., kendisini darbeden kadınlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizden çıkmaları için uyardı: 8 kadın tarafından darp edildi! - 1

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