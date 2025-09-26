Denizden operasyon için düğmeye basıldı: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgi paylaştı.



Yerlikaya, Muğla açıklarında JİHA destekli deniz operasyonunda 210 kilogram skunk uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.



Yerlikaya, paylaşımında "Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan’ımızda Sahil Güvenliğimiz ile evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.