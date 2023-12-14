Denize açılan iş insanı kayboldu, teknesi bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinden dün öğlen saatlerinde tekne ile denize açılan Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'dan bir daha haber alınamadı. Tekne, Didim açıklarında otomatik pilotta kendi etrafında dolanırken bulundu, kayıp Cinkaya için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Denize açılan iş insanı kayboldu, teknesi bulundu

Faber Mermer Yönetim Kurulu Üyesi, evli iki çocuk babası Yasin Cinkaya (47), dün saat 12.00 sıralarında 'ın Didim ilçesindeki Marinadan FBR isimli teknesiyle denize açıldı.

Cinkaya'dan akşam saatlerinde haber alamayan ailesi durumu sahil güvenliğe bildirdi.

Didim Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya'nın teknesi otomatik pilotta motor çalışır halde kendi etrafında dönerken bulundu, ancak Cinkaya'ya ulaşılamadı.

Cinkaya'nın cep telefonu ve özel eşyaları da teknede bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri tarafından tekne marinaya çekildi ve inceleme yapıldı.

Kayıp olan Cinkaya için bölgede sahil güvenlik ekipleri tarafından hem denizde hem de bölgede havadan arama çalışması başlatıldı.

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