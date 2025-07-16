Denize deşarj edilen su kirliliğe neden oldu

Gazipaşa Kaymakamlığı'na başvuran vatandaşlar, Selinus sahil bandına yakın bölgedeki bir borudan akan sıvının kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle şikayette bulundu.



Mendirek yakınında, yaklaşık 5 metre derinlikteki borudan gelen sıvının denizi ve sahili kullananların sağlığını etkilediği yönündeki şikayetler üzerine harekete geçen Gazipaşa Kaymakamlığı, inceleme başlattı.



Kaymakamlık talimatıyla ilgili kurumlar tarafından bölgeden numuneler alındı. Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de söz konusu borunun nereden geldiği ve ne akıtıldığıyla ilgili inceleme başlattı.