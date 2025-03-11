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Denize düşen kediyi kurtarmak için ortak operasyon

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denize düşen kedi, itfaiye ile deniz polisinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Denize düşen kediyi kurtarmak için ortak operasyon

Olay, sabah saatlerinde Gölcük ilçesi Değirmendere Sahili'nde meydana geldi. Denizde çırpınan kediyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı su altı ve su üstü arama- ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu sudan çıkarıldı.

Veteriner hekim tarafından kontrol edilen kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan denize düşen kedinin kurtarılma anları, cep telefonu ile kaydedildi. 

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