Denize düşürülen altınları toplayarak parasıyla hayvanlara mama alıyor

İstanbul'da denizden toplanan altınlar hayvanlara mama oluyor.

Gıda toptancısı 40 yaşındaki Tarık Tunç, 7 yıldır her yaz mevsiminin ardından denize giderek vatandaşlar tarafından denize düşürülen altınları denizin altında dedektörle arıyor. Tunç, suyun altından çıkardığı altınları kuyumcuda bozdurarak sokak hayvanlarının mama ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.



Sokakta yaralı halde bulduğu bir köpeği veterinere götürmek ve tedavi masraflarını karşılamak için birçok kez daldığını belirten Tunç, bulduğu altınlar ile tedavi ettirdiği köpeğin ilk anları ile tedavi sonrası anlarını da kaydetti. Görüntülerde tedavi sonrasında Tunç’u gören sevimli köpeğin mutluluğu ise gülümsetti.



Diğer taraftan daha önce birçok kez Haliç’e daldığını söyleyen Tunç, Haliç’in altında çok ürktüğünü ve daha önceki dalışlarında hiç bu kadar korkmadığını söyledi. Tunç, su altında yaptığı aramalarda atın yüzük, para, değerli eşyalar, antika tabak, fotoğraf makinesi, telefon ve birçok eşyayı bulduğunu belirtti.

