Denize girdi, gözden kayboldu

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren üç gençten biri boğuldu. Suda kaybolan bir genç ise aranıyor.

Denize girdi, gözden kayboldu

Çorum'dan Samsun'a gelen üç arkadaştan ikisi  Çobanlı İskelesi'nde sabahın erken saatlerinde denize girdi.

Kıyıda bekleyen kişi, arkadaşlarının suda kaybolduğunu görünce cankurtaranlar ve polisten yardım istedi.

Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

CANKURTARANLAR CANSIZ BEDENİ BULDU

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin sahilde görevlendirdiği cankurtaranlar Haşim Arıcı'nın (18) cansız bedenini sudan çıkardı.

Arıcı'nın cenazesi sağlık ekibi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı.

DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

Kimlik bilgilerine göre Arıcı'nın iki gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

Suda kaybolan S.S.K.'yı (17) arama çalışmaları iki dalgıçla sürdürülüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...