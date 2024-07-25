Denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Mersin'de sabah saatlerinde denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe meydanındaki sahilde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 41 yaşındaki Ahmet D., sabah saatlerinde denize girdi. Bir süre sonra denizin üzerinde hareketsiz kalan şahsı yüzen başka vatandaşlar fark ederek kıyıya çıkardı. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verilirken vatandaşlar da ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ise olay yerine gelerek inceleme yaptı. Şahsın cenazesi daha sonra otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öne Çıkan Video

Türkiye'nin olimpiyatlardaki 100 yılı

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıkesir ve Adana'da orman yangını

Balıkesir ve Adana'da orman yangını

Ankara'da feci olay: TIR'dan fırlayan lastik can aldı

Ankara'da feci olay: TIR'dan fırlayan lastik can aldı

Elazığ’da görüldü! Çok zehirli, böcek ve çekirgelerle besleniyor

Elazığ’da görüldü! Çok zehirli, böcek ve çekirgelerle besleniyor

TBMM'ye ziyaretçi yasağı

TBMM'ye ziyaretçi yasağı

Ömer Çelik’ten Netanyahu’nun alkışlanmasına tepki: Amerikan demokrasisi açısından kırılma noktası

Ömer Çelik’ten Netanyahu’nun alkışlanmasına tepki: Amerikan demokrasisi açısından kırılma noktası

Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...