Denize giren mevsimlik fındık işçisi kayboldu

Batman'dan fındık toplamak üzere Ordu'ya giden mevsimlik tarım işçileri M.Y. ve Y.K, dün akşam saatlerinde hasadın ardından serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra iki kişinin gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu acil çağrı merkezine bildirdi.



Bölgeye polis, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Vatandaşların da desteğiyle sudan çıkarılan Y.K., hastaneye kaldırıldı.

M.Y'nin bulunması için ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmasına, balıkçılar da denize ağ bırakarak yardımcı oldu.



Dalgıçların da katıldığı çalışmalardan bir sonuç alınamazken, arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.