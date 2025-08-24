Denize giren öğretmen boğularak hayatını kaybetti

Samsun'da serinlemek için denize giren öğretmen hayatını kaybetti.

Dün ailesiyle birlikte ’nın Suluova ilçesinden ’a giden evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çimen (46), Atakum’da Karavan Parkı sahilinde denize girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan Çimen, cankurtaranlar tarafından baygın halde denizden çıkarıldı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Çimen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasya Valiliği, Suluova Zübeyde Hanım İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan sevilen eğitimci için başsağlığı mesajı paylaştı. Çimen’in yarın defnedileceği öğrenildi.

