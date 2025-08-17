Denize girmek yasaklanmıştı: Anonslara aldırış etmediler

İstanbul'da etkili olan kuvvetli poyraz, Silivri'de denize girmeyi yasaklattı. Yasağa aldırış etmeyenler plaj ve sahilleri doldurdu.

Silivri'de hafta sonu havanın güneşli olmasını fırsat bilenler, denize girmek için Silivri Kumluk Plajı'ndaydı.

YASAĞA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Silivri Kaymakamlığı tarafından yoğun rüzgâr ve dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmenin 15-16 ve 17 Ağustos'ta yasaklanmasına rağmen, vatandaşlar denize girerek vakit geçirdi.

Denize girmek yasaklanmıştı: Anonslara aldırış etmediler - 1 Plajda bulunan "Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarı tabelası ise dikkat çekti.

Silivri Belediyesine bağlı zabıta, İlçe Jandarma ekipleri ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denize girenlere sık sık uyarılarda bulundu.

