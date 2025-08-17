Denize girmek yasaklanmıştı: Anonslara aldırış etmediler

Silivri'de hafta sonu havanın güneşli olmasını fırsat bilenler, denize girmek için Silivri Kumluk Plajı'ndaydı.

YASAĞA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Silivri Kaymakamlığı tarafından yoğun rüzgâr ve dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmenin 15-16 ve 17 Ağustos'ta yasaklanmasına rağmen, vatandaşlar denize girerek vakit geçirdi.