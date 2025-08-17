Denize girmek yasaklanmıştı: Anonslara aldırış etmediler
İstanbul'da etkili olan kuvvetli poyraz, Silivri'de denize girmeyi yasaklattı. Yasağa aldırış etmeyenler plaj ve sahilleri doldurdu.
Silivri'de hafta sonu havanın güneşli olmasını fırsat bilenler, denize girmek için Silivri Kumluk Plajı'ndaydı.
YASAĞA ALDIRIŞ ETMEDİLER
Silivri Kaymakamlığı tarafından yoğun rüzgâr ve dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmenin 15-16 ve 17 Ağustos'ta yasaklanmasına rağmen, vatandaşlar denize girerek vakit geçirdi.
Silivri Belediyesine bağlı zabıta, İlçe Jandarma ekipleri ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denize girenlere sık sık uyarılarda bulundu.
