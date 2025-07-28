"Denize girmeyin" uyarısı: Dalga yüksekliği 1 metreye yaklaştı

Samsun Valiliği, dalga yüksekliğinin ve rüzgarın artmasının beklediğini belirterek sosyal medya hesaplarından uyarıda bulundu. ‘Vatandaşların dikkatine’ başlığıyla yapılan deniz uyarısında şu ifadeler kullanıldı:



"Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre; ilimizde halihazırda dalga yüksekliği 1 metreye yakın ve rüzgar hızı 16 deniz mili olduğundan, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur."



Uyarılara rağmen vatandaşların sahilde denize girmeye devam ettiği görüldü.