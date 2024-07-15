Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten sonra kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu.

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde dün sabah saatlerinde Bahadır Çalışır (24) arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdikten sonra kaybolmuştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve İtfaiye bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalarına ikinci gününde aralıksız devam ederken.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından şahsın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

Öne Çıkan Video

Otomobili polislerin üzerine sürdü: Patlak lastikle 8 kilometre kaçtı!

TÜRKİYE HABERLERİ

Evi yerle bir olan depremzedeye  1 milyon 38 bin lira tazminat

Evi yerle bir olan depremzedeye  1 milyon 38 bin lira tazminat

Genç Yunus’un ölümüyle ilgili 4 kişiye gözaltı

Genç Yunus’un ölümüyle ilgili 4 kişiye gözaltı

Edirne’de 8 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de 8 kaçak göçmen yakalandı

Kabine bugün toplanıyor

Kabine bugün toplanıyor

6 yaşındaki gelin skandalında dava yine ertelendi: Karar bir sonraki celsede açıklanacak

6 yaşındaki gelin skandalında dava yine ertelendi: Karar bir sonraki celsede açıklanacak

Belediyedeki yıkım kararına cinsel ilişki teklifi: "Konuşmalar boşboğazlıktan öteye gitmedi"

Belediyedeki yıkım kararına cinsel ilişki teklifi: "Konuşmalar boşboğazlıktan öteye gitmedi"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...