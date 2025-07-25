Denize uçan araçtan yüzerek çıktı

İstanbul Silivri Dalgakıran mevkisinde park halindeki araç gece yarısı, bilinmeyen bir nedenle hareket ederek denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.



Suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ismi öğrenilemeyen kişi, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı kontrol edildi.



Araç ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla vinç ile sudan çıkarıldı.

