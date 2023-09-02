Denize uçan otomobildeki lise müdürü öldü, eşi yaralandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, 8 metre yükseklikten denize uçan otomobildeki Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu hayatını kaybetti, eşi Ahmet Gürkan Erkutlu ise yaralandı.

Denize uçan otomobildeki lise müdürü öldü, eşi yaralandı

Şarköy'ün Mürefte-Hoşköy mahalleleri arasındaki kara yolunda gece saatlerinde Ahmet Gürkan Erkutlu'nun (39) direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 8 metre yükseklikten denize uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Suda ters dönen otomobilde hafif yaralanan Ahmet Gürkan Erkutlu, kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıktı.

Denize uçan otomobildeki lise müdürü öldü, eşi yaralandı - 1

İtfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan Ahmet Gürkan Erkutlu, ilk müdahalesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, Erkutlu’nun eşi Esma Deniz Dellal Erkutlu'nun (46) cansız bedeni bulundu.

Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü olan Erkutlu'nun cenazesi, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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