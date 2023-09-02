Denize uçan otomobildeki lise müdürü öldü, eşi yaralandı

İtfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan Ahmet Gürkan Erkutlu, ilk müdahalesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, Erkutlu’nun eşi Esma Deniz Dellal Erkutlu'nun (46) cansız bedeni bulundu.



Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü olan Erkutlu'nun cenazesi, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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