Denizi kirleten 35 gemiye ceza: 93 milyon 644 bin 860 lira para cezası kesildi

İstanbul'da 2023 yılında yapılan denetimlerde denizi kirlettiği belirlenen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Denizi kirleten 35 gemiye ceza: 93 milyon 644 bin 860 lira para cezası kesildi

İstanbul’da denizleri kirleten gemilere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda devam eden denetimler kapsamında denizler 24 saat takip altında tutuluyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çevre Ajansı tarafından yürütülen çalışmalarda 2023 yılında, denizleri kirlettiği tespit edilen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin ara verilmeden sürdürüleceği belirtildi.

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