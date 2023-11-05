Denizi kirleten tekne seferden men edildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizi kirlettiği tespit edilen tekneye 6 bin 140 lira ceza kesildi. Tekne, seferden men edildi.

Denizi kirleten tekne seferden men edildi

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince, Kemer ilçesi Alacasu Koyu'ndaki bir teknenin denizi kirlettiğinin drone görüntülerinden tespit edildiği belirtildi.

Yapılan kontroller neticesinde özel tekneyi sevk ve idare eden kişiye Çevre Kanunu'na istinaden 6 bin 140 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, teknenin seferden men edildiği kaydedildi.

Olay hakkında Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Denizi kirleten tekne seferden men edildi - 1

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