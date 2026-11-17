Marmara Denizi geçtiğimiz yıllarda da müsilaj tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.

Müsilajın en büyük nedeni kirlilik. Deniz suyu sıcaklığındaki artış da müsilajı tetikleyen unsurlardan.

Prof. Dr. Mustafa Sarı “Kirliliğin arttığını düşünelim. O, Akdeniz'i tehdit etmeye başlayacak. Bu yüzden Marmara sadece bizim iç denizimiz deyip işin içinden çıkamayız. Marmara, Akdeniz denizler sisteminin kalbidir. Meydana gelen her türlü aksaklık, bütün vücudu nasıl etkiliyorsa Marmara'daki her şey tehdit edilir.” diye konuştu.