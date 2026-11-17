Denizin altında sessiz tehlike. Müsilaj Marmara'ya geri döndü
17.11.2026 10:43
Balıkçılar da balık yerine ağlarının müsilajla dolmasından şikayetçi.
Marmara'daki deniz yaşamını geçtiğimiz yıllarda tehdit eden müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Gemlik ve Erdek Körfezi'ni kaplayan müsilaj tehlikesi dalgıçların su altı kameralarıyla görüntülendi.
Marmara'da müsilaj (deniz salyası) tehlikesi yeniden baş gösterdi. Derinlikleri saran müsilaj ağı su altı kamerasıyla görüntülendi.
GEMLİK VE ERDEK KÖRFEZİ'NDE GÖRÜLEN MÜSİLAJ ENDİŞEYE NEDEN OLDU
Endişe yaratan görüntüler Bursa Gemlik Körfezi'nde kaydedildi. Balıkesir Paşalimanı Adası ve Erdek Körfezi'nden de benzer görüntüler geldi.
Marmara Denizi'nin birçok yerinde müsilaj görülmeye başlandı.
Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumu yeniden ortaya çıktı.
AKDENİZ DE TEHDİT ALTINDA
Müsilaj sadece Marmara'yı tehdit etmiyor. Uzmanlara göre Akdeniz de risk altında.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı “Marmara'daki kirlilik Akdeniz'i tehdit edecek. Marmara Denizi kirlilikten kurtuldu, korkmayın müsilaj gelmeyecek diyebilseydim üzgünüm böyle diyemiyoruz.” ifadelerini kullandı.
BALIK YOK MÜSİLAJ VAR
Balıkçılar da balık yerine ağlarına müsilaj takılmasından dert yanıyor.
Bir balıkçı "2020-2021 kışında balıkçılık sezonunda 2007-2008 ondan öncesinde küçük ölçekli balıkçılar delillerinin yüzde 90'ını kaybetti. Büyük balıkçılar başka denizlere gittiler. Karadeniz'e gittiler, Ege'ye gittiler, Akdeniz'e gittiler. Küçük balıkçı nereye gidecek." diye konuştu.
Gemlik Narlı ile Kapaklı arasında gerçekleştirilen dalışta müsilajın varlığı belgelenirken, 5 metrede başlayan müsilajın 30 metreye kadar indiği ve özellikle 10 metreden sonra yoğunlaştığı kaydedildi.
Marmara Denizi geçtiğimiz yıllarda da müsilaj tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.
Müsilajın en büyük nedeni kirlilik. Deniz suyu sıcaklığındaki artış da müsilajı tetikleyen unsurlardan.
Prof. Dr. Mustafa Sarı “Kirliliğin arttığını düşünelim. O, Akdeniz'i tehdit etmeye başlayacak. Bu yüzden Marmara sadece bizim iç denizimiz deyip işin içinden çıkamayız. Marmara, Akdeniz denizler sisteminin kalbidir. Meydana gelen her türlü aksaklık, bütün vücudu nasıl etkiliyorsa Marmara'daki her şey tehdit edilir.” diye konuştu.