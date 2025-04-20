Denizin altından karşıya geçecekti, koyda yakalandı
Kuşadası'nda Yunanistan'ın Sisam Adası'na sualtı scooter kullanarak geçmeye çalışan bir göçmen, devriye atan ekipler tarafından yakalandı.
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Aydın'da bir göçmen, sualtı scooter ile Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı.
Olay Kuşadası'nda yaşandı.
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndaki İçmeler Koyun'nda denetim yaptı.
Ekipler devriye sırasında sualtı scooter kullanarak Yunanistan'a geçmeye çalışan bir kişi olduğunu belirledi.
Yakalanan düzensiz göçmen gözaltına alındı.
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