Hamsi en çok avlanan balık oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) su ürünleri üretimi verilerine göre 2022 yılında avlanan deniz balıkları miktarı, 254 bin 535,3 ton olarak gerçekleşti.

Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi 125 bin 980 ton ile ilk sırada yer aldı. Hamsiyi 49 bin 892 ton ile palamut-torik ve 16 bin 729 ton ile sardalya takip etti.

Son 4 yılda avlanan deniz balığı miktarı incelendiğinde geçen yıl yüzde 32 azalma yaşandı. Denizlerde 2019 yılında 374 bin 725,7 ton olan avlanan balık miktarı 2020 yılında 291 bin 910,1 tona, 2021 yılında 262 bin 289,7 tona, 2022 yılında da 254 bin 535,3 tona geriledi.