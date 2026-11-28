İDO'nun internet sitesinden yapılan duyurulara göre yarın yapılacak bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 11:15 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 11:30 seferi, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferinin iptal edildiği duyuruldu.



GÖKÇEADA VE BOZCAADA SEFERLERİ YAPILAMIYOR



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



MARMARA ADALAR SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ



Balıkesir'in Marmara Adalar ilçesinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın yapılacak tüm deniz ulaşımı seferleri iptal edildi.

Marmara Adalar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Güney Marmara Adalar hattındaki Erdek-Paşalimanı-Avşa-Ekinlik-Marmara ile Bandırma-Saraylar hatlarında planlanan tüm seferler gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca Tekirdağ-Marmara-Avşa-Erdek ve Tekirdağ-Saraylar-Erdek hatlarındaki planlı tüm seferlerin de iptal edildiği bildirildi.