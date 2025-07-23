Denizlerde sıcaklık 30 dereceyi aştı

Türkiye , aşırı sıcak hava etkili oluyor. Hava sıcaklıkları ülke genelinde 40 dereceye dayanırken bazı bölgelerde sıcaklığın 45 dereceye ulaşması bekleniyor. Antalya 'da deniz suyu sıcaklığı 30 dereceyi aştı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, sıcaklık artışının sadece karada değil, denizlerde de ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı. EKSTREM SICAKLIKLAR Deniz suyunun ısınmasıyla, buharlaşmanın oluşturabileceği etkilerden söz eden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, öümüzdeki 3 gün boyunca ülke genelinde ekstrem sıcaklıkların etkili olacağını dile getirdi. "Akdeniz'in batısında Ege'nin güneyinde, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde 45 dereceye erişecek ekstrem sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağız." diye konuşan Özçelik, "Hava sıcaklıklarındaki bu artış deniz suyu sıcaklıklarına da sirayet edecek. Bulunduğumuz bu noktada Antalya'da deniz suyu sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkmış durumda." dedi.

DENİZ DAHA DA ISINACAK



Deniz suyu sıcaklığının daha da artacağını sözlerine ekleyen Özçelik, "Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış buharlaşmadaki artışı da beraberinde getiriyor. Bu ise kıyı şeridinde ani sağanakları, iç kesimlerde ise kuraklık etkilerinin daha da şiddetleneceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.



Buharlaşmadaki artışın atmosferin üst kesimlerinde düzensiz hava akımlarıyla karşılaşması durumunda Akdeniz genelinde hortumların görülebileceğine dikkati çeken Özçelik, şöyle devam etti:



"Diğer taraftan deniz sularındaki sıcaklık artışının deniz canlılarının üremesini ve hareketliliğini şekillendireceği ve bu bölgedeki turizm aktivitelerini etkileyeceği açıkça gözüküyor. Vatandaşlara, özellikle kıyı şeridinde yaşayanlara, hava sıcaklılarına dikkat etmeleri, öğle saatlerinde mümkünse dışarı çıkmamaları ve bolca su tüketmeleri önerilmektedir."