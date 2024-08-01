Denizlerdeki büyük tehlike: Caretta carettanın dışkısında 27 plastik atık bulundu

Kıbrıs açıklarında balıkçıların ağlarına takılan ve baygın halde götürüldüğü rehabilitasyon merkezinde tedaviye altına alınan deniz kaplumbağasının dışkısından 27 farklı plastik atık çıktı.

Denizlerdeki büyük tehlike: Caretta carettanın dışkısında 27 plastik atık bulundu

'ın Girne açıklarına tekneyle açılan bir balıkçı, balık ağına dolanan ve nefes almak için su yüzeyine ulaşamayan yeşil deniz kaplumbağasını kurtardı.

8-10 yaşlarında olduğu değerlendirilen kaplumbağa, Girne'de bir otelde 2018 yılında deniz kaplumbağalarının rehabilite edilmesi için kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Denizlerdeki büyük tehlike: Caretta carettanın dışkısında 27 plastik atık bulundu - 1

OKSİJEN DESTEĞİ VERİLDİ

Merkezin uzman görevlileri, yarı baygın halde gelen yeşil deniz kaplumbağasına acil müdahalede bulundu. Oksijen desteği sağlanan kaplumbağa, tedaviye alındı.

Balıkçının Osman adını verdiği yeşil deniz kaplumbağasının dışkısında, 27 farklı plastik atığa rastlandı.

Tedavisi devam eden yeşil deniz kaplumbağasının, sağlığına kavuştuktan sonra denizle buluşması bekleniyor.

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