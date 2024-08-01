Denizlerdeki büyük tehlike: Caretta carettanın dışkısında 27 plastik atık bulundu

Kıbrıs'ın Girne açıklarına tekneyle açılan bir balıkçı, balık ağına dolanan ve nefes almak için su yüzeyine ulaşamayan yeşil deniz kaplumbağasını kurtardı.



8-10 yaşlarında olduğu değerlendirilen kaplumbağa, Girne'de bir otelde 2018 yılında deniz kaplumbağalarının rehabilite edilmesi için kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

