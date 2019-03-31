Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün Acıpayam ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 14.45'te merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"OY VERME İŞLEMLERİ DEVAM EDECEK"



Vali Hasan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilim insanlarının artçı depremlerin süreceğini söylediğini hatırlatarak, şiddetli bir artçı deprem yaşadıklarını söyledi.



Karahan, "Bugüne kadar olan en şiddetli artçıydı. Binalarımız boşatılmıştı, özellikle hasarlı binalar. Çadır dağıtılmıştı. Vatandaşımız dağıtılan çadırlarda kalıyor. Şu ana kadar olumsuz bir haberimiz yok. Ancak hasarlı binalarda hasar artmış olabilir. Az hasarlı, çok hasarlıya dönüşmüş olabilir. Onların tespitlerine başlayacağız. Şu ana kadar üzücü bir haber gelmedi" diye konuştu.



"Oy verme işlemini sekteye uğratacak bir durum var mı?" sorusu üzerine Karahan, "O konuda tedbir alınmıştı zaten. O konuda bir aksama yok. Oy verme işlemleri devam edecek" dedi.



Denizli kent merkezinde ve bazı ilçelerinde de hissedilen depreme, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giden bazı vatandaşlar, oy verdikleri sırada yakalandı.



Okul binalarını boşaltan vatandaşlar, sokağa çıkarak yakınlarını telefonla aradı.

