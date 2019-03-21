Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilk 24 saatte 483 artçı meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, artçı sarsıntıların büyüklükleri 1,2 ile 4,8 arasında değişiyor.
AFAD, artçı depremlerin 306’sının 2 büyüklüğün altında, 157’sinin 2 ile 3 büyüklükleri arasında, 14’ünün 3 ile 4 büyüklükleri arasında ve 6’sının ise 4 büyüklüğün üzerinde olduğunu duyurdu.
Artçıların merkez üsleri, Acıpayam ilçe merkezinin doğusunda yoğunlaştı.
AFAD, bölgedeki vatandaşları güvende olmaları için hasarlı yapılara girmemeleri ve yetkililerin talimatlarına uymaları konusunda uyardı.
DEPREMDEN KAÇARKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ