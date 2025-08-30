Denizli Buldan'da başlayan yangın Aydın'a sıçradı

Denizli’nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde yeniden başlayan yangın sürüyor. Zor şartlarda görev yapan yangın söndürme ekipleri, sarp arazide yangını söndürmek için çalışmalarını devam ediyor. Yangının Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’nde etkisini yitirdiğini ancak Aydın’ın Buharkent ilçesi Kızıldere bölgesine sıçradığı ve şiddetinin devam ettiği öğrenildi.



Ayrıca rüzgarın ters esmesi durumunda alevlerin Buldan ilçesi Bostanyeri ve Arıklar istikametine yönelebileceği ihtimallerinin olduğu belirtildi.

