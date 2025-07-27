Denizli İdman Yurdu'na genç kanat geldi

Son olarak Bölgesel Amatör Lig temsilcisi ASD Eflanispor'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yapılan resmi açıklamada, "Geleceğin yıldızı Mikail Ege Kartal Denizli İdman Yurdumuzda. Kulübümüz son olarak ASD Eflanispor’da forma giyen ve 8 gol, 8 asistlik performansıyla büyüleyen 20 yaşındaki sağ - sol kenar oyuncusu Mikail Efe Kartal ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mikail Efe Kartal’a hoş geldin diyor, kırmızı - siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.