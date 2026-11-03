Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevinden uzaklaştırıldı
03.11.2026 11:59
Şeniz Doğan, yakın dönemde CHP istifa ederek Yeni Parti saflarına katılmıştı.
Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevinden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak ve İrtikap” suçlarından tutuklanan Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİNE OPERASYON
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik 27 Ekim'de başlattığı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında olduğu 27 kişinin gözaltına alınmıştı.
27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşen gözaltı işlemlerinin ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ise sevk edilmesinin ardından 31 Ekim 2026'da hakimlikçe tutuklanmıştı.
Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan 27 Ekim'de gözaltına alınmıştı.
ŞENİZ DOĞAN KİMDİR?
1980 yılında Denizli'nin Bekilli ilçesinde doğan Şeniz Doğan, 2002 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Doğan, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi.
Şeniz Doğan 2018 yılında, yürütmekte olduğu meclis üyeliği görevlerinden istifa ederek milletvekili adayı oldu. Doğan 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na 2. kez seçildi.