Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak ve İrtikap” suçlarından tutuklanan Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİNE OPERASYON

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik 27 Ekim'de başlattığı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında olduğu 27 kişinin gözaltına alınmıştı.

27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşen gözaltı işlemlerinin ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ise sevk edilmesinin ardından 31 Ekim 2026'da hakimlikçe tutuklanmıştı.