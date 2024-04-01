Denizli Seçim Sonuçları 2024: Denizli Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Denizli İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Denizli Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Denizli'de oyların yüzde 100'ü sayıldı. Kazanan aday ve sonuçlar şöyle;



Açılan Sandık: %100



CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu: %48.12



AK Parti adayı Osman Zolan: %38.88

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BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Bülent Nuri Çavuşoğlu, 1974 yılında Serinhisar ilçesinde doğdu. Bir dönem sağlık memuru olarak görev yaptı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Denizli Barosuna bağlı avukat olarak çalışan Çavuşoğlu, turizm sektöründe aile şirketi kurdu.



Çavuşoğlu, CHP İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.



Halen CHP Parti Meclisi Üyesi olan Çavuşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.