Denizli Seçim Sonuçları 2024: Denizli Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Denizli İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Denizli Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Denizli'de oyların yüzde 100'ü sayıldı. Kazanan aday ve sonuçlar şöyle;
Açılan Sandık: %100
CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu: %48.12
AK Parti adayı Osman Zolan: %38.88
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BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?
Bülent Nuri Çavuşoğlu, 1974 yılında Serinhisar ilçesinde doğdu. Bir dönem sağlık memuru olarak görev yaptı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Denizli Barosuna bağlı avukat olarak çalışan Çavuşoğlu, turizm sektöründe aile şirketi kurdu.
Çavuşoğlu, CHP İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
Halen CHP Parti Meclisi Üyesi olan Çavuşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Denizli ilçe ilçe seçim sonuçları:
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Pamukkale Seçim Sonuçları
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Serinhisar Seçim Sonuçları
Tavas Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Denizli Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
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Bülent Nuri Çavuşoğlu Seçim Sonuçları
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Ünal Aras Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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