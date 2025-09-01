Denizli ve Karabük'te orman yangını: Alevlerle mücadele devam ediyor

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'ndeki otluk alandan 29 Ağustos Cuma günü alevler yükseldi.

Yangın kısa sürede yan taraftaki ormana sıçradı ve geniş bir alana yayıldı.



Hem şiddetli rüzgar hem de sarp arazi yapısı söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.



İKİ MAHALLE BOŞALTILDI



Yangın nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.

Buralarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.



Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.



Gece boyunca yangını söndürmek için mücadele sürdü. Havanın aydınlanmasıyla 1 uçak ile 27 helikopter alevler söndürme çalışmalarına yeniden destek vermeye başladı.

