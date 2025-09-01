Denizli ve Karabük'te orman yangını: Alevlerle mücadele devam ediyor
Denizli'deki orman yangını dört gündür devam ediyor, iki mahalle tahliye edildi. Karabük'te de alevlerle mücadele var. Safranbolu ve Eflani ilçelerinde ekiplerin zamanla yarışı sürüyor.
Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'ndeki otluk alandan 29 Ağustos Cuma günü alevler yükseldi.
Yangın kısa sürede yan taraftaki ormana sıçradı ve geniş bir alana yayıldı.
Hem şiddetli rüzgar hem de sarp arazi yapısı söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.
İKİ MAHALLE BOŞALTILDI
Yangın nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.
Buralarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.
Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.
Gece boyunca yangını söndürmek için mücadele sürdü. Havanın aydınlanmasıyla 1 uçak ile 27 helikopter alevler söndürme çalışmalarına yeniden destek vermeye başladı.
ALEVLER AYDIN'A ULAŞMIŞTI
Öte yandan alevler yoğun uğraşlara rağmen Aydın'ın Buharkent ilçesine ulaşmıştı.
Yangın için Muğla'dan Denizli'ye yönlendirilen söndürme uçağında teknik bir arıza yaşanmış, uçak Yatağan ilçesinde acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.
Ayrıca alevlere müdahale eden bir personel de ayağından yaralanmıştı. Yangın 3 gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı.
KARABÜK'TEN DE YANGIN HABERİ GELDİ
Karabük'te de alevlerle mücadele var.
Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesi Saraycık köyü arasında bulunan ormandan da dün alevler yükseldi.
Kısa sürede ekipler yangına müdahe etmeye başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
