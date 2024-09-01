Denizli’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen kazada, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta da büyük maddi hasar oluşan kazada 6 kişi yaralandı.

Denizli’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Pamukkale – Karahayıt karayolunda karşı yönlerden seyir halinde olan otomobil ile SUV araç, kafa kafaya çarpıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden otomobilin SUV araca çarptığı kazada, olay yeri savaş alanına döndü. Büyük maddi hasar oluşan araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü şekilde sağlandı. Araçların çekilmesinin ardından yolda trafik normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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