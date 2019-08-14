Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Denizli'nin Çardak ilçesi olarak açıkladığı 3,8 büyüklüğünde deprem, saat 14.29'da meydana geldi.
Yerin 11,5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Denizli'de 3,8 büyüklüğünde deprem
DHATürkiye
Denizli'nin Çardak ilçesinde, 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Denizli'nin Çardak ilçesi olarak açıkladığı 3,8 büyüklüğünde deprem, saat 14.29'da meydana geldi.