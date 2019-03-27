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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.27'deki depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu duyurdu.
20 Mart'ta Acıpayam merkezli 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremden sonra bölgede çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti.
İLÇEDE OKULLAR 2 GÜN TATİL
Bu arada Denizli Valisi Hasan Karahan, depremin ardından ilçedeki okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.
ARŞİV: ACIPAYAM'DAKİ DEPREM ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ