Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
11.03.2026 07:56
iStockPhoto
AFAD, duyurdu. Denizli'de deprem oldu
NTV - Haber Merkezi
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
5,4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem saat 07.42'de meydana geldi.
5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
9 Mart sabah saatlerinde Denizli güne 5,1 büyüklüğünde deprem ile uyanmıştı.
Bölgede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş ve ekipler inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başlamıştı.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 07:42
|38.0858
|28.9803
|5.24
|4.00
|Menteşe (Muğla)
|11 Mart 2026 06:41
|37.1608
|28.5144
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 06:02
|39.2517
|28.1611
|8.28
|0.90
|Doğanşehir (Malatya)
|11 Mart 2026 05:28
|38.1994
|37.8728
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 05:05
|39.2439
|28.1267
|4.73
|1.80
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 05:05
|38.0833
|28.9753
|12.42
|0.90
|Çelikhan (Adıyaman)
|11 Mart 2026 04:51
|38.0047
|38.2225
|7.00
|0.80
|Torbalı (İzmir)
|11 Mart 2026 04:45
|38.1278
|27.4206
|7.04
|1.80
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 04:44
|39.2547
|29.0192
|10.82
|0.90
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 04:31
|38.0758
|28.9703
|7.43
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 04:29
|39.1733
|28.3497
|7.00
|1.00
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 04:11
|38.0931
|28.9733
|7.02
|1.70
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 04:10
|38.0711
|28.9917
|7.03
|1.60
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 04:09
|39.2375
|29.0056
|8.94
|1.20
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 04:07
|39.2478
|29.0189
|8.53
|1.30
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 03:48
|38.1483
|28.9169
|7.00
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 03:44
|39.1939
|28.1206
|4.96
|1.40
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 03:15
|39.2353
|28.9964
|7.00
|1.30
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 03:01
|38.1039
|28.9703
|7.00
|1.70