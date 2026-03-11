Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

11.03.2026 07:56

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
iStockPhoto

AFAD, duyurdu. Denizli'de deprem oldu

NTV - Haber Merkezi

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

 

5,4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem saat 07.42'de meydana geldi.

 

5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

 

9 Mart sabah saatlerinde Denizli güne 5,1 büyüklüğünde deprem ile uyanmıştı.

 

Bölgede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş ve ekipler inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başlamıştı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Buldan (Denizli)11 Mart 2026 07:4238.085828.98035.244.00
Menteşe (Muğla)11 Mart 2026 06:4137.160828.51447.001.30
Sındırgı (Balıkesir)11 Mart 2026 06:0239.251728.16118.280.90
Doğanşehir (Malatya)11 Mart 2026 05:2838.199437.87287.001.30
Sındırgı (Balıkesir)11 Mart 2026 05:0539.243928.12674.731.80
Buldan (Denizli)11 Mart 2026 05:0538.083328.975312.420.90
Çelikhan (Adıyaman)11 Mart 2026 04:5138.004738.22257.000.80
Torbalı (İzmir)11 Mart 2026 04:4538.127827.42067.041.80
Simav (Kütahya)11 Mart 2026 04:4439.254729.019210.820.90
Buldan (Denizli)11 Mart 2026 04:3138.075828.97037.431.30
Sındırgı (Balıkesir)11 Mart 2026 04:2939.173328.34977.001.00
Güney (Denizli)11 Mart 2026 04:1138.093128.97337.021.70
Güney (Denizli)11 Mart 2026 04:1038.071128.99177.031.60
Simav (Kütahya)11 Mart 2026 04:0939.237529.00568.941.20
Simav (Kütahya)11 Mart 2026 04:0739.247829.01898.531.30
Buldan (Denizli)11 Mart 2026 03:4838.148328.91697.002.20
Sındırgı (Balıkesir)11 Mart 2026 03:4439.193928.12064.961.40
Simav (Kütahya)11 Mart 2026 03:1539.235328.99647.001.30
Güney (Denizli)11 Mart 2026 03:0138.103928.97037.001.70
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram