Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
07.04.2026 12:50
Anadolu Ajansı
Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
NTV - Haber Merkezi
Denizli'nin Güney ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Kale (Malatya)
|07 Nisan 2026 11:21
|38.3478
|38.7914
|7.04
|1.00
|Köyceğiz (Muğla)
|07 Nisan 2026 11:19
|36.9500
|28.9186
|7.00
|1.00
|Soma (Manisa)
|07 Nisan 2026 11:04
|39.1292
|27.5697
|6.81
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Nisan 2026 10:55
|39.2036
|28.0117
|7.00
|0.70
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|07 Nisan 2026 10:26
|37.9758
|37.4425
|7.00
|1.40
|Akhisar (Manisa)
|07 Nisan 2026 10:17
|39.1919
|28.0044
|7.00
|2.50
|Saimbeyli (Adana)
|07 Nisan 2026 10:11
|37.9067
|36.2233
|8.63
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Nisan 2026 10:01
|39.1736
|28.1447
|7.00
|1.10
|Güney (Denizli)
|07 Nisan 2026 09:53
|38.0906
|28.9922
|7.00
|1.40
|Milas (Muğla)
|07 Nisan 2026 09:45
|37.2183
|27.7883
|6.73
|1.40
|Emet (Kütahya)
|07 Nisan 2026 09:40
|39.3681
|29.3031
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Nisan 2026 09:38
|39.2239
|28.0933
|4.60
|0.90
|Merkez (Bolu)
|07 Nisan 2026 09:32
|40.8306
|31.7389
|13.05
|1.30
|Yeşilyurt (Malatya)
|07 Nisan 2026 09:18
|38.1917
|38.0175
|7.00
|1.20
|Güney (Denizli)
|07 Nisan 2026 09:12
|38.1172
|28.9392
|7.00
|0.80
|Ege Denizi - [20.21 km] Seferihisar (İzmir)
|07 Nisan 2026 09:04
|37.8936
|26.8686
|7.00
|1.20
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.45 km] Menderes (İzmir)
|07 Nisan 2026 08:45
|37.9808
|27.1528
|8.63
|1.20
|Ege Denizi - [104.05 km] Bodrum (Muğla)
|07 Nisan 2026 08:25
|36.5836
|26.2189
|7.30
|1.80
|Beypazarı (Ankara)
|07 Nisan 2026 08:22
|40.1314
|31.9117
|10.22
|1.60
|Menteşe (Muğla)
|07 Nisan 2026 08:12
|37.1381
|28.2019
|6.92
|1.50
|Sincik (Adıyaman)
|07 Nisan 2026 08:07
|38.0742
|38.4669
|11.41
|0.90
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|07 Nisan 2026 07:54
|37.3056
|37.1353
|6.48
|1.40
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.34 km] Armutlu (Yalova)
|07 Nisan 2026 07:31
|40.4378
|28.9172
|7.01
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Nisan 2026 07:28
|39.1767
|28.2564
|10.71
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Nisan 2026 07:10
|39.1550
|28.2700
|6.69
|1.00
|Kozan (Adana)
|07 Nisan 2026 07:07
|37.5669
|35.6950
|6.79
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Nisan 2026 07:01
|39.1703
|28.2594
|9.72
|2.20
|Tuşba (Van)
|07 Nisan 2026 07:00
|38.8542
|43.5967
|20.07
|2.40
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07 Nisan 2026 06:42
|37.8225
|36.5886
|7.02
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Nisan 2026 06:40
|39.1294
|28.3431
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Nisan 2026 06:31
|39.2181
|28.1342
|6.05
|0.90
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.30 km] Menderes (İzmir)
|07 Nisan 2026 06:27
|37.8367
|26.9692
|9.08
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Nisan 2026 06:23
|39.2083
|28.1500
|7.00
|0.90
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07 Nisan 2026 06:18
|37.8614
|36.4717
|7.00
|2.00
|Buldan (Denizli)
|07 Nisan 2026 06:05
|38.0767
|28.9603
|12.12
|0.80
|Ege Denizi - [73.51 km] Datça (Muğla)
|07 Nisan 2026 05:42
|36.0797
|27.1417
|11.53
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Nisan 2026 05:40
|39.1833
|28.1075
|7.00
|1.00
|Merkez (Adıyaman)
|07 Nisan 2026 05:38
|37.9742
|38.2264
|7.00
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Nisan 2026 05:31
|39.1331
|28.3528
|7.00
|1.00
|Mecitözü (Çorum)
|07 Nisan 2026 05:28
|40.5394
|35.3703
|6.96
|0.90
|Simav (Kütahya)
|07 Nisan 2026 05:20
|39.2442
|29.0000
|12.63
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Nisan 2026 05:17
|39.1886
|28.1231
|7.00
|1.70
|Çelikhan (Adıyaman)
|07 Nisan 2026 05:13
|38.0647
|38.2636
|18.00
|1.10
|Beypazarı (Ankara)
|07 Nisan 2026 05:04
|40.1633
|31.8211
|7.00
|1.80
|Aksu (Isparta)
|07 Nisan 2026 04:52
|37.8233
|31.1650
|7.01
|1.00
|Simav (Kütahya)
|07 Nisan 2026 04:49
|39.1094
|29.1469
|9.38
|1.10
|Acıpayam (Denizli)
|07 Nisan 2026 04:48
|37.0861
|29.1178
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Nisan 2026 04:45
|39.1417
|28.3575
|7.00
|1.30
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|07 Nisan 2026 04:21
|37.9803
|37.4153
|10.52
|2.90
|Kaynaşlı (Düzce)
|07 Nisan 2026 04:13
|40.7361
|31.3781
|9.33
|1.20
|Ege Denizi - [66.55 km] Datça (Muğla)
|07 Nisan 2026 04:09
|36.1092
|27.2850
|24.93
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Nisan 2026 04:05
|39.2942
|28.1028
|7.14
|0.80
|Simav (Kütahya)
|07 Nisan 2026 04:03
|39.2606
|28.9067
|7.00
|1.00
|Ayvacık (Çanakkale)
|07 Nisan 2026 03:56
|39.5181
|26.4425
|7.00
|1.80
|Yazıhan (Malatya)
|07 Nisan 2026 03:49
|38.5294
|38.0222
|6.99
|1.10
|Palu (Elazığ)
|07 Nisan 2026 03:32
|38.6956
|39.9206
|8.76
|1.30
|Akdeniz - [64.37 km] Gazipaşa (Antalya)
|07 Nisan 2026 03:17
|35.6169
|32.1578
|6.94
|1.80
|Akdeniz
|07 Nisan 2026 03:12
|33.9500
|35.0206
|5.61
|2.50
|Simav (Kütahya)
|07 Nisan 2026 03:10
|39.2517
|29.0028
|4.48
|0.70
|Ege Denizi - [46.03 km] Karaburun (İzmir)
|07 Nisan 2026 03:06
|38.9778
|26.0697
|8.28
|1.60
|Simav (Kütahya)
|07 Nisan 2026 03:00
|39.2583
|28.9956
|12.39
|0.90
