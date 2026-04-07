Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

07.04.2026 12:50

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Denizli'nin Güney ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney ilçesindeki depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.

 

Saat 12.38'de meydana gelen deprem 11,11 km derinlikte gerçekleşti.

 

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Kale (Malatya)07 Nisan 2026 11:2138.347838.79147.041.00
Köyceğiz (Muğla)07 Nisan 2026 11:1936.950028.91867.001.00
Soma (Manisa)07 Nisan 2026 11:0439.129227.56976.811.30
Sındırgı (Balıkesir)07 Nisan 2026 10:5539.203628.01177.000.70
Nurhak (Kahramanmaraş)07 Nisan 2026 10:2637.975837.44257.001.40
Akhisar (Manisa)07 Nisan 2026 10:1739.191928.00447.002.50
Saimbeyli (Adana)07 Nisan 2026 10:1137.906736.22338.632.30
Sındırgı (Balıkesir)07 Nisan 2026 10:0139.173628.14477.001.10
Güney (Denizli)07 Nisan 2026 09:5338.090628.99227.001.40
Milas (Muğla)07 Nisan 2026 09:4537.218327.78836.731.40
Emet (Kütahya)07 Nisan 2026 09:4039.368129.30317.001.20
Sındırgı (Balıkesir)07 Nisan 2026 09:3839.223928.09334.600.90
Merkez (Bolu)07 Nisan 2026 09:3240.830631.738913.051.30
Yeşilyurt (Malatya)07 Nisan 2026 09:1838.191738.01757.001.20
Güney (Denizli)07 Nisan 2026 09:1238.117228.93927.000.80
Ege Denizi - [20.21 km] Seferihisar (İzmir)07 Nisan 2026 09:0437.893626.86867.001.20
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.45 km] Menderes (İzmir)07 Nisan 2026 08:4537.980827.15288.631.20
Ege Denizi - [104.05 km] Bodrum (Muğla)07 Nisan 2026 08:2536.583626.21897.301.80
Beypazarı (Ankara)07 Nisan 2026 08:2240.131431.911710.221.60
Menteşe (Muğla)07 Nisan 2026 08:1237.138128.20196.921.50
Sincik (Adıyaman)07 Nisan 2026 08:0738.074238.466911.410.90
Pazarcık (Kahramanmaraş)07 Nisan 2026 07:5437.305637.13536.481.40
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.34 km] Armutlu (Yalova)07 Nisan 2026 07:3140.437828.91727.011.60
Sındırgı (Balıkesir)07 Nisan 2026 07:2839.176728.256410.711.30
Sındırgı (Balıkesir)07 Nisan 2026 07:1039.155028.27006.691.00
Kozan (Adana)07 Nisan 2026 07:0737.566935.69506.791.60
Sındırgı (Balıkesir)07 Nisan 2026 07:0139.170328.25949.722.20
Tuşba (Van)07 Nisan 2026 07:0038.854243.596720.072.40
Onikişubat (Kahramanmaraş)07 Nisan 2026 06:4237.822536.58867.022.00
Sındırgı (Balıkesir)07 Nisan 2026 06:4039.129428.34317.001.10
Sındırgı (Balıkesir)07 Nisan 2026 06:3139.218128.13426.050.90
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.30 km] Menderes (İzmir)07 Nisan 2026 06:2737.836726.96929.081.10
Sındırgı (Balıkesir)07 Nisan 2026 06:2339.208328.15007.000.90
Onikişubat (Kahramanmaraş)07 Nisan 2026 06:1837.861436.47177.002.00
Buldan (Denizli)07 Nisan 2026 06:0538.076728.960312.120.80
Ege Denizi - [73.51 km] Datça (Muğla)07 Nisan 2026 05:4236.079727.141711.531.70
Sındırgı (Balıkesir)07 Nisan 2026 05:4039.183328.10757.001.00
Merkez (Adıyaman)07 Nisan 2026 05:3837.974238.22647.002.00
Sındırgı (Balıkesir)07 Nisan 2026 05:3139.133128.35287.001.00
Mecitözü (Çorum)07 Nisan 2026 05:2840.539435.37036.960.90
Simav (Kütahya)07 Nisan 2026 05:2039.244229.000012.631.00
Sındırgı (Balıkesir)07 Nisan 2026 05:1739.188628.12317.001.70
Çelikhan (Adıyaman)07 Nisan 2026 05:1338.064738.263618.001.10
Beypazarı (Ankara)07 Nisan 2026 05:0440.163331.82117.001.80
Aksu (Isparta)07 Nisan 2026 04:5237.823331.16507.011.00
Simav (Kütahya)07 Nisan 2026 04:4939.109429.14699.381.10
Acıpayam (Denizli)07 Nisan 2026 04:4837.086129.11787.001.10
Sındırgı (Balıkesir)07 Nisan 2026 04:4539.141728.35757.001.30
Nurhak (Kahramanmaraş)07 Nisan 2026 04:2137.980337.415310.522.90
Kaynaşlı (Düzce)07 Nisan 2026 04:1340.736131.37819.331.20
Ege Denizi - [66.55 km] Datça (Muğla)07 Nisan 2026 04:0936.109227.285024.931.60
Sındırgı (Balıkesir)07 Nisan 2026 04:0539.294228.10287.140.80
Simav (Kütahya)07 Nisan 2026 04:0339.260628.90677.001.00
Ayvacık (Çanakkale)07 Nisan 2026 03:5639.518126.44257.001.80
Yazıhan (Malatya)07 Nisan 2026 03:4938.529438.02226.991.10
Palu (Elazığ)07 Nisan 2026 03:3238.695639.92068.761.30
Akdeniz - [64.37 km] Gazipaşa (Antalya)07 Nisan 2026 03:1735.616932.15786.941.80
Akdeniz07 Nisan 2026 03:1233.950035.02065.612.50
Simav (Kütahya)07 Nisan 2026 03:1039.251729.00284.480.70
Ege Denizi - [46.03 km] Karaburun (İzmir)07 Nisan 2026 03:0638.977826.06978.281.60
Simav (Kütahya)07 Nisan 2026 03:0039.258328.995612.390.90
