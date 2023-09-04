Denizli'de 4 kişinin öldüğü kazaya tutuklama

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı.



Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran Mahallesi kesiminde 2 Eylül akşamı meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü H.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe "birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.



Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden H.K. idaresindeki 03 BH 555 plakalı bir turizm firmasına ait otobüs, 2 Eylül'de Cankurtaran Mahallesi'nde, A.B. yönetimindeki 20 K 0055 plakalı yolcu minibüsü ve Ramazan Mutluluk'un kullandığı 20 ADG 289 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı.



Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, araçlardaki 44 kişi yaralanmıştı.

