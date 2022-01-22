Denizli'de 40 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Denizli'de Afgan ailenin 40 günlük bebeği beşiğinde ölü bulundu.



Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2038 Sokak'ta yaşayan Emine Sultani, iddiaya göre bebeği Zehra'nın beşikte hareketsiz yattığını gördü.

Sultani'nin ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.



Zehra'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken anne Emine ve baba Tajmir Sultani ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

