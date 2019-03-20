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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD, saat 09.34'teki depremin derinliğinin 11,3 kilometre olduğunu duyurdu.

Deprem, Denizli’nin yanı sıra Aydın, Burdur, İzmir, Antalya ve yakın çevrede hissedildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmadı. Hafif yaralanan 3 vatandaşımız var" dedi.

Deprem sırasında panik ile camdan atlayan bir kişi ile baygınlık geçirenlerin de bulunduğu bazı vatandaşlar Acıpayam ve Serinhisar devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

DEPREMİN ARDINDAN BÖLGEDEN İLK FOTOĞRAFLAR

DEPREM SONRASI 28 ARTÇI

Depremin ardından bölgede bir saat içinde 28 artçı sarsıntı meydana geldi



Bölgede 09.38'de 4,8, 09.41'de 4,5, 09,52'de de 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu.

50'YE YAKIN BİNADA HASAR

Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremin ardından merkez üssüne yakın konumdaki Yeniköy, Karahöyük, Uçarı, Gedikli ve Yeşildere Mahallelerinde hasar tespit çalışması devam ediyor.



Bölgede 50'ye yakın evde hasar oluşurken Karahöyük köyünde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.



Bu arada Acıpayam'ın yanı sıra Aydın'ın Karacasu ve Denizli'nin Serihisar ilçelerinde de deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

ANONSLA UYARI YAPILIYOR



Depremin en fazla hasar verdiği mahallelerden Karahöyük'te camilerden "evlere girilmemesi, elektrik kullanılmaması" konusunda uyarılar yapıldı.

ÖNCESİNDE 18 SARSINTI



AFAD verilerine göre, Acıpayam'da sabah 04.02'den itibaren en büyüğü 3,7 olan 18 sarsıntı kaydedilmişti.

Depremin ardından Acıpayam ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA



Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok, 3 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremler kentsel dönüşümün ülkemiz için ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Arkadaşlarımızla ve Valimizle görüştüm. Metruk binalarda yıkılmalar var, onun dışında herhangi bir hasar olmadığı bilgisi verildi. Çatılardan düşen kiremitlerden ve malzemelerden kaynaklanan yaralanmalar var. Ekiplerimiz beş ayrı noktada çalışmalarını ve tespitlerini yapıyor'' açıklamasında bulundu.



BÖLGEDEKİ FAY HATLARI HARİTASI

"CAN KAYBI YOK"



NTV'ye konuşan Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Can kaybı yok. Bir köyle ahşap bazı evlerin hasar gördüğü belirtiliyor. Binaların özellikle çatı katlarında çatlamaların olduğu bacaların sarsıntıyla düşmesinden korkuyoruz. Onun tedbirini alıyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak değerlendirmelerde bulundu. "Şu anda bize yansıyan hayati anlamda bir olumsuzluk ve sıkıntı yok" diyen Zolan, "Birkaç evle ilgili hususlar var, ekiplerimiz ilgileniyor" dedi.

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Devam eden artçı sarsıntıların vatandaşları tedirgin ettiğini belirten Zolan, "Vatandaşlarımız heyecan anlamında üst seviyede. Deprem çok zor ve önlemi de mümkün değil. Bununla ilgili tedbirler alınıyor. Artçılar gelmesi sebebiyle ilk yapılan iş dışarı çıkmak oluyor. Esas sarsıntı olmuş gibi" ifadelerini kullandı.



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Zolan, depremin merkez üssü olan bölgelerde bazı hasarlar olduğunu bir ev ile ilgili de yangın ihbarı aldıklarını dile getirdi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür" dedi.

"120 HANENİN 15'İ YIKILDI"

Acıpayam'da 151 haneli Yeniköy'ün Muhtarı Mehmet Biçer, girilemeyecek halde olan 6 ev bulunduğunu açıkladı.

Uçarı Mahallesi Muhtarı Serkan Aydın, 120 hanenin 15'inin yıkıldığını, can kaybı olmadığını duyurdu.

Yeşildere Muhtarı Selçuk Selçuk, 24 evde hasar meydana geldiğini kaydetti.

DEPREM ANI KAMERADA