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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD, saat 09.34'teki depremin derinliğinin 11,3 kilometre olduğunu duyurdu.

Deprem, Denizli’nin yanı sıra Aydın, Burdur, İzmir, Antalya ve yakın çevrede hissedildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmadı. Hafif yaralanan 3 vatandaşımız var" dedi.

Deprem sırasında panik ile camdan atlayan bir kişi ile baygınlık geçirenlerin de bulunduğu bazı vatandaşlar Acıpayam ve Serinhisar devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

DEPREMİN ARDINDAN BÖLGEDEN İLK FOTOĞRAFLAR

DEPREM SONRASI 28 ARTÇI

Depremin ardından bölgede bir saat içinde 28 artçı sarsıntı meydana geldi.

15,45'TE 4,1'LE SALLANDI

Bölgede 09.38'de 4,8, 09.41'de 4,5, 09,52'de de 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. Acıpayam'da son olarak saat 15.45'te 4,1'lik bir artçı meydana geldi.

ANONSLA UYARI YAPILIYOR



Depremin en fazla hasar verdiği mahallelerden Karahöyük'te camilerden "evlere girilmemesi, elektrik kullanılmaması" konusunda uyarılar yapıldı.

ÖNCESİNDE 18 SARSINTI



AFAD verilerine göre, Acıpayam'da sabah 04.02'den itibaren en büyüğü 3,7 olan 18 sarsıntı kaydedilmişti.

Depremin ardından Acıpayam ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli Acıpayam'da meydana gelen depreme ilişkin, "5,5 şiddetinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binamız var, hafif hasarlı 132 binamız var, yıkık da 7 binamız olmak üzere toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. 22 tane de yaralı vatandaşımız var." dedi.



Kurum, Bayburt Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'un özeti, bereketli topraklarıyla bölge ve ülke için önemli olan, Türk tarihinin dile geldiği Dede Korkut'un kültürel mirasçısı Bayburt'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Bakan Murat Kurum, açıklamarında Denizli'de meydana gelen depreme değinerek, şu bilgileri paylaştı:



"Bugün Denizli Acıpayam'da bir deprem meydana geldi, deprem gerçeğini bugün bize bir daha hatırlattı. 5,5 şiddetinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binamız var, hafif hasarlı 132 binamız var, yıkık da 7 binamız olmak üzere toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler arkadaşlarımız 5 bölgede sahadalar, tespitlere devam ediyorlar. 22 tane de yaralı vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

DENİZLİ VALİSİ: YARIN İLÇEDE OKULLAR TATİL

Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çadırları hasar durumuna göre, ağır hasarlı evler olmak üzere dağıtıyoruz. Kamuya ait sağlam okul ve sağlık ocakları ve spor salonlarını da gerekirse kullanacağız. Sokakta vatandaşımız kalmayacak. Yarın ilçede eğitim ve öğretim yok." dedi.



Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Karahan, ilk olarak kriz masasındaki yetkililerden bilgi aldı, daha sonra Acıpayam Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı vatandaşları ziyaret etti.



Ziyaretin ardından evlerde hasar meydana gelen mahalleleri gezen Karahan, burada AFAD ve Türk Kızılay yetkilileriyle son durum hakkında görüştü. İncelemelere, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve AK Parti İl Başkanı Necip Filiz de eşlik etti.



Burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 90 evde maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.



400 ÇADIR DAĞITILMAYA BAŞLANDI



Ağır hasarlı evlere girişin yasak olduğunu belirten Karahan, "Çoğu evlerin, terk edilen ve kerpiçten yapılan yapılar olduğunu gördük. Ekipler hasar tespit çalışmasına devam ediyor. İlk etapta sıcak yemek vermeye başladı. 400 çadırımız geldi. Çadırları hasar durumuna göre, ağır hasarlı evler olmak üzere dağıtıyoruz. Kamuya ait sağlam okul ve sağlık ocakları ile spor salonlarını da gerekirse kullanacağız. Sokakta vatandaşımız kalmayacak. Yarın ilçede eğitim ve öğretim yok." diye konuştu.



Karahan, 240 çadırın kurulduğunu ve deprem bölgesinde Kızılay tarafından gıda ihtiyacını karşılamak üzere, bin 500 kişilik sıcak yemeğin dağıtılacağını aktardı.



Özkan da sabah saatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle kısa süreli paniğin yaşandığını vurgulayarak, can kaybı yaşanmamasının sevindirici bir durum olduğunu kaydetti.



Özkan, "Bunun dışında yaralananlar tedavi altına alındı. Sahada hasarlı binaları inceledik. Yaralar belediye ekiplerince sarılmaya devam ediyor. Devletimizin gücü vatandaşlarımızın yaralarını saracaktır." dedi.



CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

İlçedeki deprem nedeniyle Yeniköy, Karahöyük, Uçarı, Apa, Oğuz ve Gedikli mahallelerinde hasar oluşan 90 eve girişe izin verilmiyor. Oğuz Mahallesi'nde ise deprem nedeniyle bir caminin minaresinin yıkıldığı görüldü.



Mahalle sakinlerinden Maksut Karahan, minarenin büyük gürültüyle yıkıldığını ve çok korktuklarını anlattı.



Mahallede durulmayacak evin çok olduğunu belirten Karahan, "Camiye yeni tadilat yaptırmıştık. Buraya 40 çadır kuruldu. Devletimizden Allah razı olsun. Tüm isteklerimizi karşılıyor." dedi.



BÖLGEDEKİ FAY HATLARI HARİTASI



"CAN KAYBI YOK"



NTV'ye konuşan Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Can kaybı yok. Bir köyle ahşap bazı evlerin hasar gördüğü belirtiliyor. Binaların özellikle çatı katlarında çatlamaların olduğu bacaların sarsıntıyla düşmesinden korkuyoruz. Onun tedbirini alıyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak değerlendirmelerde bulundu. "Şu anda bize yansıyan hayati anlamda bir olumsuzluk ve sıkıntı yok" diyen Zolan, "Birkaç evle ilgili hususlar var, ekiplerimiz ilgileniyor" dedi.

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Devam eden artçı sarsıntıların vatandaşları tedirgin ettiğini belirten Zolan, "Vatandaşlarımız heyecan anlamında üst seviyede. Deprem çok zor ve önlemi de mümkün değil. Bununla ilgili tedbirler alınıyor. Artçılar gelmesi sebebiyle ilk yapılan iş dışarı çıkmak oluyor. Esas sarsıntı olmuş gibi" ifadelerini kullandı.



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Zolan, depremin merkez üssü olan bölgelerde bazı hasarlar olduğunu bir ev ile ilgili de yangın ihbarı aldıklarını dile getirdi.

DEPREM ANI KAMERADA