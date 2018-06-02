Valilikten yapılan açıklamada, Denizli Tugay Komutanlığında, 57 askerde gıda zehirlenmesi şüphesinin ortaya çıktığı, sabah saatlerinde Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 5 askerin rahatsızlığının, zehirlenme olarak değerlendirilmediği ifade edildi.



Askerlerin akşam saatlerinde toplu olarak tugay revirine başvurduğu bildirilirken, 29 askerin, Denizli Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, 23'ünün ise askeri hastanede tedavi altında olduğu, gerekli görülenlerin hastaneye sevk edileceği belirtildi.



Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, olayla ilgili Sağlık Müdürlüğünün işlem başlattığı kaydedildi.



"ŞU ANDA HAYATİ TEHLİKESİ OLAN ASKER YOK"



Denizli Valisi Hasan Karahan Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri hastanede ziyaret etti.



Vali Karahan, 11 'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ile İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'ten askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelerde 26 askerin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "62 asker bu tür şikayetlerle başvurmuş. Şu anda hayati tehlikesi olan asker yok. Gıda ve su olabilir araştırılıyor gerekçeleri. Dışarıda yemek yiyenler var. Dolayısıyla hepsi değerlendiriliyor. Şu anda adli yönü inceleme altında, idari boyutlarını biz kendimiz inceliyoruz." dedi.



"Bizim için sevindirici olan yönü hayati tehlikesi olan askerimiz yok." diyen Karahan, "Çoğu serum takviyesiyle ayaklanıyor ve taburcu ediliyorlar. Gıda ve su da olabilir diye değerlendiriyoruz. Ama kesin sebebi bilinmiyor. İçilen ve yenilen yiyeceklerin numuneleri alındı. Hepsi değerlendirilecek. Muhtemelen onlardan bir tanesi." ifadesini kullandı.

