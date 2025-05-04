Denizli'de 6 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Karademir'in (70) bulunması için AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara çeşitli arama kurtarma dernekleri de destek verdi.



Ekipler, çalışmalar kapsamında Bağbaşı Yaylası ile İsrafil Deresi mevkisi arasındaki ormanlık alanı taradı.



Bölgedeki dağlık alanlarda da arama yapan ekipler, Ornaz Vadisi'ne çıkan sarp patika yolda Karademir'i hareketsiz vaziyette bulundu.



Bölgedeki AKUT ekibindeki sağlık personeli Karedemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Karademir'in cenazesi, bölgeden helikopterle alınarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.



Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde 29 Nisan'da mantar toplamak için evden ayrılan Karademir'in eve dönmemesi üzerine yakınları polise başvurmuş, Karademir için arama çalışması başlatılmıştı.​​​​​​​