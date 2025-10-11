Denizli'de 642 litre kaçak alkol yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik yürütülen analiz çalışmaları sonucunda iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 642,5 litre etil alkol, 24 şişe farklı türlerde kaçak alkollü içki, 7 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Kaçak alkol üretimi ve satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.