Denizli’de 70 öğrencide zehirlenme şüphesi

Denizli’nin Çivril ilçesinde hayır yemeğinde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 70 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Denizli’de 70 öğrencide zehirlenme şüphesi

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’de 70 öğrenci yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kredi Yurtlar Kurumu Çivril Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerden bazıları, dün yurdun yakınında verilen hayır yemeğine katıldı.

Burada tavuklu pilavdan yiyen öğrencilerden bazıları karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Dağıtılan yemekten yiyen diğer öğrencilerin de aynı şikayetleri yaşaması üzerine yurda çok sayıda ambulans gönderildi.

Hastaneye kaldırılan 70 öğrenci, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihi

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihi

Ankara’da inşaatta iş kazası: 2 işçi öldü

Ankara’da inşaatta iş kazası: 2 işçi öldü

Kendisini uyaran polisin üzerine otomobilini sürdü

Kendisini uyaran polisin üzerine otomobilini sürdü

Serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu

Serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu

Gümüşhane’de yangın: 30 hektarlık alan zarar gördü

Gümüşhane’de yangın: 30 hektarlık alan zarar gördü

Antalya’daki teleferik kazasında 19 kişi hakkında soruşturma izni

Antalya’daki teleferik kazasında 19 kişi hakkında soruşturma izni

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...