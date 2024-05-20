Denizli’de 70 öğrencide zehirlenme şüphesi

Denizli’de 70 öğrenci yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Kredi Yurtlar Kurumu Çivril Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerden bazıları, dün yurdun yakınında verilen hayır yemeğine katıldı.



Burada tavuklu pilavdan yiyen öğrencilerden bazıları karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu.



Dağıtılan yemekten yiyen diğer öğrencilerin de aynı şikayetleri yaşaması üzerine yurda çok sayıda ambulans gönderildi.



Hastaneye kaldırılan 70 öğrenci, tedavileri sonrası taburcu edildi.



Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.