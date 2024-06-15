Denizli’de 8 noktada orman yangını: Alevler kontrol altında

Denizli’de dün 8 ayrı noktada orman yangını çıktı. Alevlerle mücadele gece boyunca sürdü. Yangınların tamamı kontrol altına alınırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Denizli’de 8 noktada orman yangını: Alevler kontrol altında

 Valiliğinden yapılan açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'ndeki yangınların ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıktığına işaret edildi.

Pamukkale'deki yangınların Cankurtaran ve Kınıklı mahalleleri olmak üzere 2 noktada çıktığı aktarılan açıklamada, Cankurtaran Mahallesi'ndeki orman yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için tüm birimlerimizle havadan ve karadan mücadelemiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Denizli’de 8 noktada orman yangını: Alevler kontrol altında - 1

8 ORMAN YANININDAN 7'Sİ KONTROL ALTINDA

Ekiplerin müdahalesiyle Kale, Tavas, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki yangınlar kontrol altına alındı.

Babadağ yangınına ise havanın kararmasıyla sadece yer ekipleriyle müdahale edebildi.

Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vatandaşlardan isteyenler Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirildi.

Denizli’de 8 noktada orman yangını: Alevler kontrol altında - 2

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Babadağ'daki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, " Babadağ'da dün başlayan ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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