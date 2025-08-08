Denizli'de acı olay: Korkuluk olmayan balkondan düştü

Kale ilçesi Uluçam Mahallesi'nde iki katlı evin ikinci katındaki balkona çıkan İlyas Göçen (50), korkulukları bulunmayan balkondan dengesini kaybederek aşağıya düştü.



O sırada sesi duyarak dışarı çıkan İlyas Göçen'in oğlu, babasını yerde buldu. Oğlunun ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İlyas Göçen'i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kale Devlet Hastanesine sevk etti.



50 yaşındaki adam burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



İlyas Göçen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.