Denizli'de acı olay: Servis bekliyordu, yaşamını yitirdi

Denizli'de bir kişi, işe gitmek için servis beklediği durakta kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Denizli'de acı olay: Servis bekliyordu, yaşamını yitirdi

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'de bir işçi, servis beklediği sırada geçirip öldü.

Olay, Pamukkale ilçesindeki Vatan Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde evden çıkıp işe gitmek için servis bekleyen Arif Aksoy (46), aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu ihbar etmesinin ardından, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de acı olay: Servis bekliyordu, yaşamını yitirdi - 1

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Arif Aksoy'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yapılan ilk incelemelerde, Arif Aksoy'un sonucunda yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşamını yitiren işçinin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Aksoy'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Çameli ilçesine bağlı Kocaova Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verildi.

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