Denizli'de ahır yangını: 93 küçükbaş hayvan telef oldu

Denizli'nin Babadağ ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 93 küçükbaş hayvan telef oldu.

Denizli'de ahır yangını: 93 küçükbaş hayvan telef oldu

'nin Babadağ ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde dün Osman Bilgi'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede ahırın tamamını sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Babadağ ve Sarayköy itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Ahırda yapılan kontrolde, 93 küçükbaş hayvanın öldüğü belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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