Denizli'de akılalmaz olay: Fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına attı

Olay, önceki gün Kocabaş Mahallesi’nde meydana geldi. Mermer fabrikasında işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Yasin Bedevi Muaffiş, elektik akımına kapılıp hayatını kaybetti. Fabrika sahibi Gökhan Fidan, diğer işçilere Muaffiş'i hastaneye götüreceğini söyleyip, otomobiline koydurdu. Fabrikadan ayrılan Fidan, daha sonra yol kenarında durup, Muaffiş'in cesedini bırakarak, 112'yi arayıp, 'Yol kenarında baygın bir kişi var' ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Yasin Bedevi Muaffiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.



SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında fabrika sahibi Gökhan Fidan jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Muaffiş'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.



"KORKTUĞUM İÇİN BÖYLE YAPTIM"

Gökhan Fidan'ın ilk ifadesinde, işçinin elektrik akımına kapıldığını duyunca onu hastaneye götürmek için fabrikadan ayrıldığını belirtip, "Daha sonra öldüğünü düşünerek tekrar fabrikanın yakınına gelip, cesedini yere bırakıp sağlık ekiplerine haber verdim. Korktuğum için böyle yaptım. Öldüğünü bilsem fabrikadan hiç ayrılmazdık" dedi.



TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fidan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.