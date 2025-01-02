Denizli'de alabora olan teknedeki 1 kişi öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde alabora olan teknedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yüzerek kurtuldu.

Denizli'de alabora olan teknedeki 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Güzelköy Mahallesi'nde Yenidere Barajı'nda balık avlayan 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu.

Teknedeki 2 kişi yüzerek kurtulurken, Ahmet Doğan (52) ise suda kayboldu.

Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Doğan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Ahmet Doğan'ın cenazesinin, Çivril ilçesi Sundurlu Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...