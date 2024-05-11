Denizli'de ambulansta oksijen tüpü parladı: 2 görevli yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulansta oksijen tüpünün parlaması sonucu 2 görevli yaralandı.

Denizli'de ambulansta oksijen tüpü parladı: 2 görevli yaralandı

Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi'ndeki 112 Acil İstasyonu'nda park halindeki 20 PV 112 plakalı ambulansta oksijen tüpünün değişimi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle parlama meydana geldi.

Bu sırada ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri Hasan Eryeğen (42) ile Dilek Buruk (40) yaralandı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'de ambulansta oksijen tüpü parladı: 2 görevli yaralandı - 1

Yaralı iki sağlık görevlisi bölgeye sevk edilen başka ambulansla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri ambulansın içindeki küçük çaplı yangını söndürdü.

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